В отношении коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело за неуплату налогов

В отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбудили уголовное дело за неуплату налогов на сумму 431 млн рублей. Об этом 30 апреля проинформировали в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации следствия, с 2020 по 2022 год коуч уклонилась от уплаты налогов, сумма которых с учетом штрафа составила 431 млн рублей. На данный момент Тлиашинову объявили в розыск.

Правоохранительные органы планируют подать ходатайство перед судом на ее заочный арест, так как у следствия есть информация о том, что блогер на данный момент находится за пределами России. Уточняется, что уголовное дело возбудили в соответствии с ч.2 ст. 198 УК РФ и п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Ранее, 2 октября 2024 года, возбудили уголовное дело в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее экс-супруга Артема Чекалина. Бывших мужа и жену, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай свыше 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ). Мосгорсуд продлил обвиняемым срок домашнего ареста до 24 мая.