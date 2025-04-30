Доля фальсификата незамерзаек в рознице достигла около 40%

Доля фальсификата охлаждающих автомобильных жидкостей в рознице приблизилась к 40%, утверждают продавцы. Минпромторг планирует ввести маркировку для такой продукции, в том числе для антифризов и тормозных жидкостей.

Одновременно ужесточится контроль за оборотом метанола в целом, который часто используется в поддельных охлаждающих и стеклоомывающих растворах. Использование метанола запрещено в России с 2007 года. Законопроект Минпромторга может быть рассмотрен во втором чтении уже в мае, сообщает телеканал «Известия». Новые правила обяжут продавцов маркировать метиловый спирт и все содержащиеся в его составе жидкости. Дело в том, что не только так называемые незамерзайки, но и антифризы часто содержат метанол вместо моноэтиленгликоля.

Уже с сентября вводится маркировка товаров QR-кодами на омывающие, тормозные и другие автомобильные жидкости. А с 1 сентября производители и импортеры начнут наносить коды на антифризы, омывающие, тормозные и прочие автожидкости. С 1 декабря оборот немаркированной продукции будет запрещен. Несмотря на предстоящие ограничения, маркетплейсы и авторынки пока свободно торгуют контрафактом. Инициатива Минпромторга направлена на сокращение доли фальсификата.

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