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Британия при поддержке США нанесла удары по Йемену

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
dzen
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С момента переизбрания президента США Дональда Трампа впервые удары по Йемену нанесла Великобритания. Об этом 30 апреля сообщил британский телеканал Sky News.

«Великобритания присоединилась к американским силам в атаке на цель хуситов в Йемене впервые с момента переизбрания Дональда Трампа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что тщательный анализ выявил вблизи Саны здания, якобы используемые для производства дронов, которые атакуют корабли.

Как отмечает Sky News, министерство обороны подтвердило, что удары стали ответом правительства на нападения на международные суда в Красном море и Аденском заливе. По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, удары по военным объектам Йемена были сделаны с целью ослабить хуситов и предотвратить нападения на суда.

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Ранее, 28 апреля, хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американскому авианосцу Harry Truman. В результате американский корабль отступил от прежней позиции и направился на север Красного моря.

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