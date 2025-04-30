СМИ указали на угрозу оборонной промышленности Швейцарии из-за правил экспорта

Оборонная промышленность Швейцарии рискует утратить свои экспортные ниши и столкнуться с убытками из-за ограничений на поставки своей продукции в другие государства. Об этом 30 апреля сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

«Учитывая миллиарды европейских инвестиций, которые мы ожидаем увидеть в ближайшие годы, страны [Евросоюза], скорее всего, намеренно исключат швейцарскую продукцию из своих цепочек поставок», — заявил глава швейцарской ассоциации производителей оборонной продукции Маттиас Цоллер.

По словам Цоллера, в ближайшие годы ситуация может ухудшиться: действующие контракты скоро завершатся, а соседние страны уже начинают выпускать те же компоненты, которые пока производит только Швейцария.

Жесткие экспортные ограничения не позволяют поставлять продукцию из Швейцарии в зоны вооруженных конфликтов, а также запрещают другим странам перепродавать оружие, если в его составе более 50% швейцарских компонентов. С 2021 года любые исключения из этих правил были отменены.

«Клиенты размещали заказы только при условии, что продукция не производится в Швейцарии», — объяснил председатель правления Systems Assembling Петер Хубер.

Как отмечает Bloomberg, крупнейшая политическая партия в швейцарском парламенте, Швейцарская народная партия, выступает за усиление нейтралитета страны. Это может привести к ещё более строгим экспортным ограничениям, что, по словам старшего аналитика Bloomberg Economics Антонио Баррозу, грозит швейцарским производителям потерей большинства зарубежных контрактов.

Ранее, 10 марта, СМИ сообщили о падении экспорта из Германии на €129,2 млрд, или же на 2,5%, по сравнению с декабрем 2024 года. При этом импорт товаров в Германию вырос на 1,2% и составил €113 млрд, несмотря на ожидаемый экспертами рост в 2,1%.