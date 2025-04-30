СК опубликовал видео взрыва бомбы у агентов Украины в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске следователи СК России расследуют уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту, в ходе которого у украинских агентов случайно взорвалась бомба. Видео с места взрыва 30 апреля опубликовал Следственный комитет (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (ХМАО) в своем Telegram-канале.

«Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре расследуется уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества», — говорится в сообщении.

По версии следствия, гражданин Республики Беларусь и уроженец Украины, работавшие на украинские спецслужбы, готовили теракт с использованием самодельной бомбы. Их целью был военнослужащий добровольческого батальона Минобороны России, участвующий в специальной военной операции.

«При сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, проверяется причастность задержанного гражданина Молдовы, который на своем микроавтобусе доставил в Югру компоненты для самодельной бомбы. Компоненты были скрыты в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече и переданы ему агентом украинских спецслужб в городе Ивано-Франковске.

Как отмечается, по ходатайству следователя СК России суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ареста.

В этот же день правоохранители задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на военнослужащего добровольческого батальона. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских агентов по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК России. Всех фигурантов заключили под стражу.