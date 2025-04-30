Тольяттинца осудили за совершенное 20 лет назад убийство подруги и ее матери

Центральный районный суд Тольятти приговорил 43-летнего местного жителя к 19 годам 10 месяцам колонии за убийство подруги и ее пожилой матери, совершенное 20 лет назад. Об этом 30 апреля сообщила прокуратура Самарской области.

Установлено, что 7 января 2003 года мужчина, распивая спиртные напитки в квартире подруги, напал на нее и ее 80-летнюю мать с ножом, нанеся множественные удары, а затем задушил их. Не найдя в жилище ничего ценного, злоумышленник скрылся. Убитых женщин обнаружили в тот же день соседи по квартире.

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства.

В Москве 24 апреля по делу об убийстве 30-летней женщины, совершенном в 2000 году, заключили под стражу 46-летнего мужчину. Установлено, что один из фигурантов скончался. По версии следствия, подозреваемые убили женщину из-за личного конфликта, а после попытались инсценировать самоубийство жертвы.