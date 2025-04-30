Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в среду, 30 апреля, охарактеризовал Кремль как впечатляющее место.

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку», — сказал он в эфире радио WABC.

Уиткофф также подчеркнул, что был поражен важностью происходящих событий.

Кроме того, он сообщил, что ни одна из встреч с президентом России Владимиром Путиным не длилась менее трех часов, а одна из них почти затянулась до пяти часов. По словам спецпосланника американского президента, российский лидер видит в текущей ситуации уникальную возможность для переосмысления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 апреля сообщил, что состоялась встреча Путина и Уиткоффа в Москве. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке, а затем обсудили возобновление прямых переговоров РФ и Украины.