Во Владивостоке открылось генеральное консульство Белоруссии

Во Владивостоке 30 апреля открылось генконсульство Белоруссии на месте отделения посольства, завершившего свою работу. Об этом сообщило министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

«С 30 апреля 2025 года во Владивостоке появилось новое консульское представительство — генеральное консульство Республики Беларусь (вместо завершившего свою работу отделения посольства)», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.



Уточняется, что генеральным консулом назначен Игорь Сокол. Это решение было согласовано президентом Белоруссии Александром Лукашенко 27 марта 2025 года. Консульский округ включает в себя Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

В министерстве добавили, что адрес и контакты диппредставительства остались прежними.

На брифинге 17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что союзное государство (СГ) России и Белоруссии является самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего СССР. Кроме того, он отметил, что СГ продолжает быть частью мирового экономического процесса, несмотря на ограничения и санкции.