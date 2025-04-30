В Минцифры рассказали о 16 млн звонков россиян на номер 1945
Абоненты российских операторов связи практически 16 млн раз позвонили на номер 1945 в рамках акции «Ура Победе!». Об этом 30 апреля сообщили в Минцифры России.
Позвонив по указанному номеру, россияне могут заменить обычный гудок военной песней, установить логотип Победы, а также услышать ежедневные сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана.
«По состоянию на 29 апреля 2025 года на номер 1945 позвонили 15,9 млн раз», — привело «РИА Новости» сообщение Минцифры РФ.
Мультимедийная акция «Ура Победе!» приурочена к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова совместно с главой Национального центра исторической памяти при президенте России Еленой Малышевой на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» 25 февраля сообщили о старте акции «Ура Победе!», приуроченной к 80-летию Великой Победы.