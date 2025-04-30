В Ульяновске семью с детьми госпитализировали с признаками отравления газом

В Ульяновске с признаками отравления угарным газом госпитализировали семью с малолетними детьми. Об этом 30 апреля сообщила прокуратура Ульяновской области.

«Ночью 29 апреля 2025 года из квартиры дома на улице Средний Венец в областном центре в учреждения здравоохранения с признаками отравления угарным газом доставлены женщина и мужчина, а также их малолетние дети», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что прокуратура региона организовала проверку в том числе управляющей компании и организации, ответственной за газовое оборудование в доме.

Ранее, 26 апреля, в Кисловодске погибла семья из четырех человек от отравления угарным газом. Тела супругов и их двоих малолетних сыновей обнаружили утром в одной из квартир многоквартирного дома. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.