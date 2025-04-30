Суд в Новосибирске конфисковал 100 млн рублей по делу о мошенничестве с землей

Октябрьский районный суд Новосибирска конфисковал 100 млн рублей у местного жителя по уголовному делу о мошенничестве с землей. Об этом 30 апреля сообщила прокуратура региона.

Установлено, что осужденный в период с июля 2012 года по февраль 2014-го легализовал имущество, полученное в результате мошенничества, чтобы сделать законным владение нежилыми помещениями и долей в земельном участке стоимостью 100 млн рублей.

Мужчина привлек неосведомленных граждан для организации ряда сделок, создающих видимость добросовестного приобретения прав на похищенную собственность. В результате его действий управление этим имуществом перешло к юридическому лицу, подконтрольному ему.

Фигуранта признали виновным по п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»). Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, от которого он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Кроме того, было конфисковано 100 млн рублей в доход государства.

«Осужденный также, не согласившись с обвинительным приговором суда, подал апелляционную жалобу», — указано в Telegram-канале ведомства.

Тем не менее суд отклонил ее.

В Северной Осетии 29 апреля полицейские выявили хищение 6 млн рублей, выделенных на развитие коневодческой фермы. Мужчина сговорился с 56-летним начальником службы по болезням животных, и злоумышленники предоставили ложные сведения в министерство сельского хозяйства о якобы правильном расходовании гранта. Фигуранты были задержаны, в их отношении возбудили уголовное дело.