Обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков экстрадировали из Камбоджи в Россию

Гражданина РФ, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, экстрадировали из Камбоджи. Об этом 30 апреля проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате организованного с иностранными партнерами взаимодействия по каналам Интерпола разыскиваемый был задержан на территории Камбоджи. В ближайшее время он будет доставлен в Россию», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Согласно версии следствия, обвиняемый и его сообщник в 2019 году незаконно приобрели вещество, содержащее производное синтетического наркотика N-метилэфедрона, в Ханты-Мансийске. В связи с этим правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Для исполнения поручения Генпрокуратуры РФ и на основании материалов, которые предоставило управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, фигуранта объявили в международный розыск и в ходе оперативных мероприятий задержали в королевстве.

В этот же день Волк сообщила о депортации из Индонезии в Россию разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина РФ, которого обвиняют в присвоении и легализации многомиллионных денежных средств. Согласно информации следствия, подозреваемый с 2014 года участвовал в криминальной схеме, которую организовал председатель элитного садоводческого общества в Ленинградской области.