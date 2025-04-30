В Ингушетии пресекли попытку ввоза более 500 г наркотика из Краснодарского края

Правоохранители Ингушетии пресекли доставку в республику из Краснодарского края 506 г синтетического наркотика мефедрона. Об этом 30 апреля сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Сотрудники полиции совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) остановили на 564-м км дороги Р-217 «Кавказ» автомобиль Lada Kalina с водителем и пассажиром. В скрытой полости передней панели транспортного средства они обнаружили сверток с порошкообразным веществом, обмотанный черной изолентой. Автомобиль был доставлен в УФСБ по Ингушетии, где при дополнительном обследовании нашли еще два пакета с аналогичным содержимым.

«Согласно заключению экспертизы, изъятое — это мефедрон общей массой 506 г», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что запрещенные вещества были обнаружены у 35-летнего жителя Назрани, пассажира Lada Kalina. Он уговорил знакомого поехать в Краснодарский край якобы для покупки электрооборудования для трактора. На самом деле он приобрел партию синтетических наркотиков и спрятал их в панели автомобиля, планируя бесконтактное распространение в Ингушетии.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 30. («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Также на мужчину составили административный протокол, его заключили под стражу.

Транспортная полиция в Красноярском крае 29 апреля изъяла более 100 г мефедрона из незаконного оборота. Правоохранители на станции Иланская задержали 22-летнего местного жителя, оборудовавшего тайники-закладки вблизи железнодорожных путей. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного в крупном размере.