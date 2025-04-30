В Кондинском районе ХМАО в ДТП пострадали два человека

В результате ДТП в Кондинском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) пострадали два водителя автомобилей, они получили травмы. Об этом 30 апреля проинформировали в Госавтоинспекции ХМАО.

«29 апреля <…> мужчина, управляя Audi, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части при встречном разъезде, допустил столкновение с автомобилем Fiat», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции Югры напомнили, что при вождении транспортных средств необходимо придерживаться скоростного режима в соответствии с погодными и дорожными условиями. Ведомство также призвало водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее, 27 апреля, сообщалось о ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств погиб фельдшер и пострадали три человека.