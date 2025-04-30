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В Зеленогорске полицейские остановили машину с девятилетним мальчиком за рулем

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Фото: ТАСС/mvd_24
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В городе Зеленогорске Красноярского края сотрудники полиция остановили внедорожник Toyota Land Cruiser, водителем которого оказался девятилетний мальчик. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Главном управлении (ГУ) МВД по региону.

«В минувшее воскресенье инспекторы <…> остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился ребенок. Отец мальчика был на пассажирском сиденье», — следует из публикации ведомства в Telegram.

По словам родителя школьника, так он пытался обучить сына вождению.

В отношении 56-летнего отца составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»). Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Материалы также были направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

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Ранее, 23 апреля, сообщалось, что в Красноярском крае автомобиль под управлением подростка совершил наезд на бетонное дорожное ограждение, в результате чего пострадал 17-летний водитель, а его 16-летняя пассажирка погибла.

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