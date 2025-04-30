Выходы с семи центральных станций метро Москвы будут ограничены 7 и 9 мая

В департаменте транспорта Москвы в среду, 30 апреля, сообщили, что 7 и 9 мая будет ограничен выход с семи центральных станций метро.

Пассажиры не смогут выйти из вестибюлей на станциях «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», а также «Александровский сад».

«Ограничения продлятся с открытия метро до окончания мероприятий», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом в дептрансе уточнили, что все указанные станции будут работать на вход и пересадки.

Ранее в апреле Собянин сообщил, что московские метростроители начали проходку правого тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Для работ используется щит «Виктория», который «должен пройти порядка 2,3 км, в том числе около 200 м под руслом Москвы-реки», рассказал градоначальник.