В Москве в районе Хамовники отреставрируют особняк Мазурина, обладающий статусом объекта культурного наследия регионального значения. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил официальный портал правительства столицы mos.ru.

«В ходе работ приведут в порядок фасады здания, отремонтируют кровлю и подвалы, а также приведут в порядок декоративные элементы», — говорится в публикации.

Особняк Мазурина находится по адресу Курсовой переулок, д. 5, с. 1 — в историческом центре города.

Здание было построено в 1886 году по проекту архитектора и художника Ивана Мазурина, который приобрел участок с целью создания собственной усадьбы. Здание выполнено в стиле, приближенном к французскому Ренессансу, с элементами, характерными для архитектуры французских шато, а также позднего классицизма.

Двухэтажная кирпичная постройка отличается богатым декором фасадов. Среди сохранившихся исторических деталей: рустованные наличники с замковыми камнями, междуэтажный карниз с триглифами, профилированные подоконные карнизы, филенки под окнами, венчающий карниз с кронштейнами, фигурные аттики и другие элементы, которые будут восстановлены в процессе реставрации. Внутри особняка уцелела оригинальная парадная лестница.

В настоящее время в здании располагается посольство Республики Мадагаскар.

Ранее, 24 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе идут работы по восстановлению облика и интерьеров почти 500 объектов культурного наследия. Один из самых масштабных проектов, которые столичные власти реализуют совместно с Министерством культуры РФ и Русской православной церковью, — восстановление Донского монастыря.