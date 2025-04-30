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В Челябинской области правоохранители раскрыли канал контрабанды стероидов

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Фото: t.me/gumvd74
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Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандой анаболических стероидов. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Один из участников группы, ранее судимый мужчина 1999 года рождения, выполнявший на территории Челябинска роль межрегионального хранителя-отправителя, был задержан сотрудниками УНК ГУ МВД по региону с поличным при получении от соучастников очередной контрабандой партии запрещенных веществ массой около 5 кг. После его задержания и обысков по адресу проживания полицейские изъяли еще 11 кг стероидов», — заявили в МВД.

Помимо этого, правоохранители конфисковали компьютерную технику и мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности группы.

Впоследствии в Белгороде был задержан еще один соучастник преступления. Он курировал доставку запрещенных веществ из Казахстана для их дальнейшего распространения по территории России.

«В настоящее время уголовные дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — уточняется в заявлении ведомства.

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29 апреля транспортная полиция в Красноярском крае изъяла более 100 г мефедрона из незаконного оборота. Криминалистическая экспертиза заключила, что в свертках находился синтетический наркотик. Задержанный признался, что приобретал наркотическое средство в интернет-магазине и распространял запрещенное вещество бесконтактным способом. Общая масса изъятого наркотика превысила 100 г.

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