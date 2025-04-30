В Муроме упавший дрон стал причиной возгорания на складе

В Муроме причиной возгорания на складе стали упавшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в среду, 30 апреля, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Беспилотная техника повредила два строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее, 29 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении за ночь 40 дронов ВСУ в небе над регионами страны. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Рязанской, Нижегородской, Орловской, Белгородской, Калужской и Брянской областями, а также в небе над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.