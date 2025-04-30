В Ангарске автомобиль сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

В городе Ангарске 12-летнего ребенка, пересекавшего на велосипеде проезжую часть, сбила машина. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила прокуратура Иркутской области.

«По предварительным данным, 29.04.2025 в вечернее время на Ангарском проспекте водитель автомашины Lada Granta допустил наезд на 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Школьнику оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.



Ранее, 28 апреля, легковой автомобиль врезался в столб и наехал на пешехода на улице Правды в Москве. Уточняется, что водитель и пешеход были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.