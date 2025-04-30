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В Хабаровском крае выдворят из РФ пятерых рубивших лес без патентов мигрантов

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Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае полиция и региональное Управление ФСБ РФ в ходе проведения рейда по миграционному контролю выявили пятерых иностранных граждан, незаконно занимавшихся вырубкой деревьев. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в МВД России.

«Сотрудники полиции и регионального УФСБ России <…> выявили на торфяных полях вблизи села Капитоновка пять иностранных граждан в возрасте от 32 до 53 лет, которые занимались рубкой деревьев, не имея необходимых для осуществления такой трудовой деятельности документов, а именно патентов», — следует из публикации ведомства в Telegram.

После стало известно, что все пятеро мигрантов работали на индивидуального предпринимателя. Из документов у них были только выданные в марте 2025 года деловые визы, уточнили в МВД РФ.

В отношении мигрантов полицейские составили протоколы по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России»). Согласное заключению суда, иностранцы будут выдворены за пределы страны в принудительном порядке. Помимо этого, им назначили наказание в виде штрафа размером от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Также к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») привлечен нанявший мигрантов без патентов предприниматель.

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24 апреля в Госдуму главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес законопроект о повышении штрафа за незаконное трудоустройство мигрантов до 2 млн рублей.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в России хотят запретить мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых. Согласно документу, который есть у «Известий», речь идет о мигрантах, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

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