Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Королевства Тонга

У восточных берегов Королевства Тонга в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 30 апреля сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 30 км. Эпицентр природного катаклизма располагался в океане, на расстоянии 190 км от него располагалась столица государства Нукуалофа с населением более 22 тыс. человек.

О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

27 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Тихого океана, к западу от острова Маккуори, который относится к австралийскому штату Тасмания. Уточняется, что землетрясение зафиксировано в 12:22 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр сейсмособытия находился в 1484 км к югу от города Хобарт, в штате Тасмания в Австралии.