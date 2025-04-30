В Забайкалье начали поиски трех потерявшихся в лесу пожарных

В Тунгокоченском районе Забайкалья развернули масштабные поиски потерявшихся в лесу троих пожарных. Об этом «Известиям» в среду, 30 апреля, сообщили в Управлении МВД по региону.

Три сотрудника МЧС ушли в село Кыкер за продуктами 23 апреля, однако назад не вернулись. Уточняется, что об их исчезновении правоохранителям донесли только спустя пять дней — 28 апреля.

В последний раз пропавших мужчин 1995, 2001 и 2002 годов рождения видели, когда на обратном пути до бригады их подвозили до реки Шемкер.

«Поиски велись с помощью вертолетов», — рассказали «Известиям» в администрации округа.

Также там добавили, что на сегодняшний день к операции привлечены 40 человек, в том числе полиция, МЧС и местные жители. Кроме того, к поиску планируется привлечь кинологов и квадрокоптеры, но в связи с погодными условиями это пока невозможно.

Масштабные поиски ведутся в Тунгокоченском районе Забайкалья, где 23 апреля в лесу потерялись трое пожарных. Известно, что мужчины отправились в населенный пункт Кыкер за продуктами, но обратно к бригаде не вернулись.

25 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае с начала природных пожаров сотрудники МЧС защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Специалисты смогли ликвидировать пламя на 52 га и остановить его распространение в поселке Жирекен.