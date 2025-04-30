В аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Иваново ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Иваново ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (код ИКАО: UUBI); Нижний Новгород (UWGG); Ярославль (UUDL)», — написал он в своем Telegram-канале.

В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода ограничения действуют с 03:07 мск, а в Иваново их ввели в 02:45 мск.

Ранее, 28 апреля, Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода. По его словам, данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В тот же день ограничения ввели на работу аэропорта Ярославля.