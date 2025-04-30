Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках

В Санкт-Петербурге около 30 студентов государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) привлечены к следственным мероприятиям по делу о взятках. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил источник «Известий».

По словам нашего собеседника, преподаватели высшего учебного заведения подозреваются в продаже оценок студентам за деньги. Он уточнил, что по делу о взяточничестве проходят двое мужчин — кандидат биологических наук, автор свыше 110 работ и психиатр.

«Следствием установлено, что не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из высших учебных заведений на банковскую карту 71 тыс. рублей и передал их сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов», — пишет Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по региону в своем Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, два фигуранта-преподавателя и студенты, выступившие посредниками в передаче денег, привлечены к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

12 марта в отношении директора филиала РАНХиГС возбудили уголовное дело. Уточнялось, что директор и один из его подчиненных получили от студента взятку, которая превышала 1 млн рублей, при этом обеспечив ему обучение без сдачи экзаменов.