В России начали выдавать первые льготные инвесткредиты по обновленной программе

В России в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) заключены первые кредитные договоры с банками. Об этом 30 апреля сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Всего в программе принимают участие 17 банков.

«Качественный рост сектора МСП в рамках нового цикла национальных проектов — одна из ключевых задач, поставленных президентом. Для этого необходимо обеспечить стабильный и, главное, доступный финансовый поток в развитие компаний приоритетных секторов, способствовать росту инвестиций», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Помимо программы льготного кредитования, в России существуют и другие меры поддержки предпринимателей. В их числе — кредитование в рамках национальной гарантийной системы, зонтичные поручительства Корпорации МСП, закупки у бизнеса, развитая инфраструктура центров «Мой бизнес», напомнил министр.

При этом получаемые в рамках инвестиционных кредитов денежные средства могут быть направлены на покрытие капитальных затрат (не менее 80% совокупной величины инвестиционных кредитов), а также текущих расходов, но не более 20% совокупной величины инвестиционных кредитов.

«Объем проведенных и планируемых сделок программы льготного инвестиционного кредитования говорит о том, что малый и средний бизнес увеличивает горизонт планирования, развивает производства именно в быстрорастущих сегментах, увеличивая капитализацию, создавая рабочие места. Главная особенность обновленной программы кредитования — совмещение субсидирования из федерального бюджета и льготного фондирования Банка России, что позволяет снижать и фиксировать ставку для заемщика», — объяснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Всего в рамках льготной программы можно получить заем на сумму от 50 млн до 2 млрд рублей.

Так, компания ООО «Сибпромизол» получила кредит в размере 200 млн рублей в банке ВТБ для организации производства минеральной ваты в Красноярском крае. Ожидается, что предприятие будет запущено уже в этом году и выйдет на проектную мощность в середине следующего.

«Доля льготных государственных программ для среднего и малого бизнеса, в которых принимает участие ВТБ, достигает 20% в общем кредитном портфеле. Банк выступает одним из основных участников обновленной программы льготного кредитования МСП. Для нас это не просто возможность предоставить доступное финансирование предпринимателям, но и вклад в укрепление экономического суверенитета страны и развитие перспективных отраслей промышленности», — заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

29 апреля эксперты рассказали о росте численности МСП в РФ до 6,7 млн. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году. Сегодня малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения.