Трамп заявил о желании Путина завершить украинский конфликт

Президент РФ Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине и готов пойти на остановку боевых действий. Об этом 29 апреля сообщил президент США Дональд Трамп в интервью вещательной компании ABC.

«Я действительно верю, что он [Путин] готов прекратить боевые действия», — указал американский лидер.

В то же время он отметил, что США могут ввести новые антироссийские санкции, если конфликт так и не будет разрешен.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.