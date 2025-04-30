Бойцы 51-й армии ДНР провели тренировки по противодействию беспилотникам

Военнослужащие 51-й армии ДНР 30 апреля отработали свои навыки противодействия беспилотникам вместе с волонтерами и инструкторами.

«Один из способов противодействия дронам на оптоволокне — такое некое малое ПВО. И поскольку гладкое орудие непривычно для нашего бойца, появилась идея, что раз мы спортсмены, обладаем некими навыками, почему бы не поделиться ими», — рассказала чемпионка России по практической стрельбе Анна Тарасова.

В рамках обучения бойцы стреляли по тарелкам стоя из кузова пикапа, а после отработали свои навыки и во время езды, сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Ранее, 4 апреля, в донецкой армии рассказали о тренировках для операторов FPV-дронов. На полигонах беспилотчики не только тренируются сами, проверяют новую технику и системы связи, но и помогают в тренировках пехоты, сбрасывая имитации гранат при отработке передвижения штурмовых групп.