Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Политика
Захарова уличила Зеленского в подрыве мирных усилий
Культура
Актер Вдовиченков получил роль в фильме «Мужу привет» без проб
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Мир
Экс-президент Молдавии Додон указал на снижение интереса США к стране
Политика
Мишустин даст старт строительству соединяющего РФ и КНДР моста
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Госдеп США одобрил продажу Польше 400 ракет класса «воздух – воздух» на $1,33 млрд

Политолог рассказал о влиянии блэкаута в ЕС на политическую ситуацию

0
EN
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В недавних масштабных отключениях электричества в Испании и Португалии нет политического подтекста. Об этом в среду, 30 апреля, заявил политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Португалия, даже будучи сильно антироссийской страной, не сделала заявление, что это виновата в чем-то Россия. Знаете, за уши политику здесь притягивали на Украине, в Прибалтике, но на самом Пиренейском полуострове ничего этого не было», — рассказал политолог.

Специалист отметил, что эти страны находятся далеко от России и не закупали энергоресурсы так много, как другие страны ЕС.

«Раз в Испании и Португалии сказали, что тут без политики, значит, не стоит ее здесь притягивать за уши», — заключил Трухачев.

Королевство замкнуло: что происходит в Испании после блэкаута
Ущерб экономике страны мог превысить €1 млрд

Ранее, 29 апреля, в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья. Кроме того, серьезные перебои произошли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. Из-за отключения светофоров оказалось затруднено движение на дорогах в некоторых населенных пунктах. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и части территории Франции.

Уже вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что электроэнергия восстановлена на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы. В экстренном порядке был создан антикризисный комитет, координирующий восстановительные работы. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией.

Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, причиной отключения электричества могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025