Политолог рассказал о влиянии блэкаута в ЕС на политическую ситуацию

В недавних масштабных отключениях электричества в Испании и Португалии нет политического подтекста. Об этом в среду, 30 апреля, заявил политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Португалия, даже будучи сильно антироссийской страной, не сделала заявление, что это виновата в чем-то Россия. Знаете, за уши политику здесь притягивали на Украине, в Прибалтике, но на самом Пиренейском полуострове ничего этого не было», — рассказал политолог.

Специалист отметил, что эти страны находятся далеко от России и не закупали энергоресурсы так много, как другие страны ЕС.

«Раз в Испании и Португалии сказали, что тут без политики, значит, не стоит ее здесь притягивать за уши», — заключил Трухачев.

Ранее, 29 апреля, в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья. Кроме того, серьезные перебои произошли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. Из-за отключения светофоров оказалось затруднено движение на дорогах в некоторых населенных пунктах. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и части территории Франции.

Уже вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что электроэнергия восстановлена на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы. В экстренном порядке был создан антикризисный комитет, координирующий восстановительные работы. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией.

Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, причиной отключения электричества могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.