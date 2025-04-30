Российские ученые получили важные данные о лечении рака у беременных

Ученые Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля (ИБХФ) РАН совместно с сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии (НМИЦ АГП) им. В.И. Кулакова проводят исследования молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями.

Как сообщили специалисты, лечение онкологических заболеваний на фоне беременности — один из наиболее слабо освещенных вопросов в онкологии, терапевтическая тактика для таких пациенток остается дискуссионной. Наиболее часто встречающимися ученые назвали рак молочной железы (РМЖ), рак шейки матки (РШМ), рак яичника (РЯ).

На первом этапе лечения у этих больных стандартно применяется цитостатическая химиотерапия, основанная на применении препаратов, тормозящих размножение (точнее, клональную пролиферацию) злокачественных клеток.

Исследования коллектива посвящены выявлению особенностей экспрессии генов, относящихся к системе глутатиона, участвующих в обезвреживании попадающих в организм соединений, и основного транспортного белка в плаценте беременных с РМЖ, РШМ и РЯ.

«Комплексное изучение молекулярно-генетических характеристик пациенток с развившимися на фоне беременности онкологическими заболеваниями, первый шаг к которому сделан в нашей работе, направлено на разработку подходов для индивидуализации лечения этих больных», — рассказала «Известиям» руководитель группы молекулярно-генетических исследований ИБХФ РАН Татьяна Заварыкина.

Продолжение работы имеет высокую практическую значимость, подчеркнули ученые, поскольку исследование молекулярно-генетических особенностей беременных с онкологическими заболеваниями может выявить новые мишени терапии, прогностические маркеры акушерских осложнений лечения РМЖ, возможности для оценки эффективности химиотерапии на фоне беременности. Работа поддержана Минобрнауки РФ.

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