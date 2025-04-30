Операторы БПЛА ВС РФ обеспечили поддержку пехоты на красноармейском направлении

Огневую поддержку штурмовых групп обеспечили расчеты FPV-дронов и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния-2» группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Минобороны России.

«Боевая работа расчетов ударных беспилотников «Молния-2» начинается с его сбора и комплектования различными боеприпасами в зависимости от характера поражаемой цели», — отметили в ведомстве.

Так, самолетная конструкция БПЛА служит для использования больших боеприпасов, кроме того, такая форма увеличивает урон по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также беспилотники этого типа могут поражать цели на дистанции более 50 км, развивая высокую скорость.

Всего на счету расчетов БПЛА большое количество техники ВСУ: автомобилей, танков и бронетехники иностранного производства, в том числе танки Leopard (Германия) и Abrams (США). Помимо этого, среди пораженных целей множество опорных пунктов, блиндажей и так далее.

«Летаем на FPV-дронах, поражаем все цели, которые даются: дома, техника, блиндажи, доты и так далее. Первый [мой] самостоятельный выход — август 2024 года. На свой день рождения подбил два Abrams», — рассказал оператор БПЛА с позывным Спас.

Ранее, 29 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что расчет самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» группировки войск «Центр» поразил и уничтожил бронетранспортер International MaxxPro на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).