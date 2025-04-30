Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о намерении добиться бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп хочет свободного прохода через Суэцкий канал в обмен на бомбардировку хуситов», — пишет издание.

Как указано, глава государства сделал соответствующее заявление из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на корабли в Красном море, из-за которых движение по каналу значительно сократилось, что повлекло за собой финансовый ущерб для Египта.

По данным газеты, ас-Сиси отказался выполнить требование Трампа о бесплатном проходе через канал.

Ранее, 14 апреля, глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что усилия страны в посредничестве между представителями Израиля и группировки ХАМАС оказали позитивное влияние и сделали возможным скорое прекращение огня в секторе Газа.