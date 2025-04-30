Разыскиваемого Интерполом депортировали из Индонезии в Россию

Из Индонезии в Россию депортировали разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина. обвиняемого в многомиллионном присвоении и легализации денежных средств. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющимся данным, с 2014 года злоумышленник участвовал в криминальной схеме, которую организовал председатель элитного садоводческого общества в Ленинградской области. Участники, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, по фиктивным договорам об оказании услуг незаконно получили со счетов товарищества свыше 100 млн рублей», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

В аэропорту города Денпасара фигуранта передали представителям российской полиции для доставки в Москву. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по факту хищения чужого имущества и отмывания денежных средств (ст.160 и 174.1 УК РФ).

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что три гражданина Азербайджана, которые объявлены в международный розыск, экстрадированы из России на родину. Уточняется, что мужчины подозреваются в преступлениях, совершенных на территории своей страны. Они уклонились от следствия и скрылись, в результате чего правоохранители объявили их в международный розыск.