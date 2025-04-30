Мишустин даст старт строительству соединяющего РФ и КНДР моста

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля даст старт строительству автомобильного моста, который соединит Россию и КНДР. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в правительстве РФ.

«30 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае», — следует из анонса.

Уточняется, что в церемонии также примет участие председатель кабинета министров Северной Кореи Пак Тхэ Сон.

Ранее, 29 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ благодарна КНДР за помощь в освобождении территории Курской области от вторгнувшихся в регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).