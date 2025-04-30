Трамп напомнил о засыпающем на пляже во время конфликта на Украине Байдене
Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, заявил, что конфликт на Украине не давал бы ему спать на пляже, как это делал экс-лидер страны Джо Байден.
«[Байден] приходил на пляж и засыпал за секунды, я бы ворочался, думал, как победить Китай, как остановить войну России и Украины. А он засыпал под камерами», — сказал он на митинге в Мичигане. Трансляцию выступления вел YouTube-канал FOX5.
В тот же день член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского лидера, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.