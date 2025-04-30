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Трамп напомнил о засыпающем на пляже во время конфликта на Украине Байдене

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, заявил, что конфликт на Украине не давал бы ему спать на пляже, как это делал экс-лидер страны Джо Байден.

«[Байден] приходил на пляж и засыпал за секунды, я бы ворочался, думал, как победить Китай, как остановить войну России и Украины. А он засыпал под камерами», — сказал он на митинге в Мичигане. Трансляцию выступления вел YouTube-канал FOX5.

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В тот же день член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского лидера, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.

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