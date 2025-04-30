Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве 30 апреля

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 30 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до 0, местами возможны слабые заморозки до –2 градусов.

Ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 29 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции сообщил, что в майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными.