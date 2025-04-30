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Дипломат США в ООН заявил о выгоде для Москвы и Киева в случае сделки

Дипломат США в ООН: сейчас у РФ есть возможность достичь прочного мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В настоящее время у России есть хорошая возможность добиться прочного мира в конфликте на Украине. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил заместитель постпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джон Келли.

«Прямо сейчас у России есть прекрасная возможность добиться прочного мира», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

При этом Келли добавил, что Соединенные Штаты всецело поддержат путь по урегулированию конфликта, если обе стороны согласны на заключение мирного соглашения.

Кроме того, по словам дипломата, завершение украинского конфликта обернется для России и Украины большой выгодой, в том числе и экономической.

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27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.

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