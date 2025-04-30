В Верховной раде заявили о готовности к переговорам с РФ
Предварительные контакты по вопросу мирного урегулирования могли бы сейчас проходить на уровне депутатов парламентов РФ и Украины. Об этом «Известиям» заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской партии «Слуга народа» Артем Дмитрук.
«Что касается моей позиции как народного депутата Украины, я готов 24/7 участвовать в любых переговорных процессах, касающихся остановки боевых действий, дальнейшего мира, технического взаимодействия, взаимоотношений Украины и России. Сегодня это запрос граждан Украины № 1», — заявил он.
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