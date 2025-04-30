AP сообщило о планах США объявить гаитянские банды террористическими организациями

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила конгрессу о своих планах признать криминальные банды Гаити международными террористическими организациями. Об этом 30 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Ранее подобное решение было принято для восьми латиноамериканских преступных организаций.

«Новый шаг указывает на то, что администрация планирует оказать аналогичное давление на банды из Гаити. Признание [террористической организацией] влечет за собой санкции и наказания для тех, кто оказывает «материальную поддержку» группировке», — передает агентство.

В феврале СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа принимает меры по отмене защиты от депортации для 348 тыс. венесуэльцев. Это означает, что около 348 тыс. венесуэльцев, имеющих временный защищенный статус, то есть более половины всех венесуэльцев, охваченных программой, могут быть депортированы и лишены разрешений на работу в апреле.