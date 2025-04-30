Актер Вдовиченков сравнил «Бригаду» и «Слово пацана»

Актер Владимир Вдовиченков, получивший широкую известность после выхода в 2002 году сериала «Бригада», где сыграл Фила, признался, что не смотрел полностью «Слово пацана» из-за содержания.

«Я не смотрел целиком. Я не люблю фильмы, где одна жестокость. Меня спрашивают, могу ли я сравнить «Бригаду» и «Слово пацана» — да нет, конечно! Мы играли парней, которые сами управляют своей жизнью. Их не судьба гнет, они сами ее выбирают. Принимают ответственные решения. Даже умирают за это. А в «Слове пацана» собрали всех в кучу и сказали: «Парни, выкручивайтесь». И там всё плохо. Я не люблю такое», — сказал он «Известиям».

1 мая в прокат выходит новая работа Владимира Вдовиченкова — мелодрама «Мужу привет», которая победила в конкурсе «Русские премьеры» 47-го ММКФ. У актера там главная мужская роль.

О том, как режиссер Антон Маслов предложил ему это на одном из мероприятий, почему не любит пробы и об отношении к профессии координатор интимных сцен артист рассказал в интервью «Известиям»:

«Не люблю фильмы, где одна жестокость и всё плохо»