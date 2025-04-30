Ученые изучили роль гиперсоленых озер в глобальном изменении климата

Ученые из Южногофедерального университета, Гидрохимического института Росгидромета и Донского государственного технического университета впервые показали, что с поверхности озера Баскунчак — одного из крупнейших гиперсоленых озер в мире — за сутки выделяется около 55 кг метана и около 14,7 т углекислого газа.

Невысокая интенсивность потоков метана оказалась связана с его низкой концентрацией в воде, тогда как значительное количество углекислого газа — с жизнедеятельностью микроорганизмов, осаждением солей, а также пониженной из-за высокой солености активностью фотосинтеза. Таким образом, засоление водоемов и почв в засушливых районах планеты может стать дополнительным источником парниковых газов в атмосфере, которые вносят вклад в климатические изменения на планете.

Ученые определили, как формируются потоки парниковых газов в гиперсоленом озере Баскунчак. Этот водоем относится к бессточным — то есть поступающие с водами и формирующиеся непосредственно внутри него органические вещества не вымываются, а постепенно накапливаются. Соленость Баскунчака составляет около 300 г/л, что почти в 20 раз выше солености Черного моря.

«На примере озера Баскунчак мы показали, что осолонение водоемов и засоление почв сухих ландшафтов может стать дополнительным источником углекислого газа в атмосфере. В то же время выделение метана, вероятно, будет снижаться из-за активизации в донных отложениях процессов его сульфат-зависимого анаэробного окисления», — рассказал «Известиям» руководитель проекта, доктор географических наук, заведующий кафедрой физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле Южного федерального университета Юрий Федоров.

Использование полученных данных позволяет нам учитывать влияние и вклад водных объектов в мировой баланс парниковых газов, считают специалисты.

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