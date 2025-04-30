Актер Вдовиченков получил роль в фильме «Мужу привет» без проб

Актер Владимир Вдовиченков получил предложение сняться в фильме Антона Маслова «Мужу привет» на мероприятии во время фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Там режиссера удостоили спецприза за сериал «Последний богатырь. Наследие».

«Его все вокруг поздравляли. Он был такой деловой, с бабочкой на шее, и я думаю: «Круто!» И вдруг он подходит ко мне и говорит: «Владимир, у меня есть сценарий. Не хотите ли вы его прочитать и сняться у меня в картине?» Я говорю: «С титулованным режиссером я готов!» Предварительная договоренность была на месте. Он прислал сценарий через несколько часов. Я его прочел, и мне всё очень понравилось», — рассказал Вдовиченков «Известиям».

В центре сюжета история о сотруднице ЗАГСа Катерине в исполнении Юлии Пересильд, чей собственный брак давно поставлен на паузу — муж пять лет находится в коме. Неожиданная встреча с другим мужчиной — Георгием, которого сыграл Владимир Вдовиченков — меняет жизнь героини и заставляет сделать непростой выбор.

Картина дебютировала на 47-м Московском международном кинофестивале и получила главный приз конкурса «Русские премьеры», в котором была представлена. В широкий прокат фильм выйдет 1 мая.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Владимир Вдовиченков рассказал, чем его привлекает жанр мелодрамы, почему он не любит пробы и как относится к «Слову пацана»:

«Не люблю фильмы, где одна жестокость и всё плохо»