СМИ узнали о попытке Уиткоффа переубедить Путина насчет территорий

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пытался убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня в зоне конфликта и пойти на уступки по территориям. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщило инфоагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указали в издании, американский дипломат просил главу государства отказаться от территорий Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

«Представитель [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина в том, что Россия должна согласиться на прекращение огня», — говорится в публикации.

Там добавили, что российский лидер отказался от предложения и потребовал признания четырех регионов подконтрольными России.

В агентстве переговоры назвали безрезультатными. Теперь, по мнению издания, для прогресса необходим контакт Путина и Трампа.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. По ее словам, в настоящее время этап переговоров говорит о необходимости для обеих сторон предоставить свои предложения по урегулированию.