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Врач рассказала об угрозе паразитов в недожаренном шашлыке

Врач Литвинова-Гразион: в недожаренном шашлыке могут находиться паразиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Недожаренный шашлык может представлять серьезную угрозу для здоровья, в том числе есть риск заражения паразитами. Об этом в среду, 30 апреля, рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

«В сыром или недостаточно прожаренном мясе свинины могут находиться паразиты, такие как трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Заболевание сопровождается мышечными болями и лихорадкой. Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке. Кроме того, по ее словам, есть риск заражения бактериальными инфекциями. Непрожаренное мясо может содержать патогенные бактерии, особенно опасны сальмонелла и кишечная палочка (E. Coli).

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24 апреля эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям», сколько шашлыка допустимо съесть за один день. Она отметила, что для приготовления шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, отметила врач. А размер порции не должен превышать 100–150 г — этого достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке.

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