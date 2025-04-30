Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента
Культура
Актер Вдовиченков получил роль в фильме «Мужу привет» без проб
Мир
В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Мир
В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Общество
ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего рейха
Мир
Экс-президент Молдавии Додон указал на снижение интереса США к стране
Общество
Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Мир
Госдеп США одобрил продажу Польше 400 ракет класса «воздух – воздух» на $1,33 млрд

Врач назвала опасные для детей лекарства для взрослых

Врач Татаркина: популярный у взрослых аспирин довольно токсичен для детей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Детский организм имеет существенные отличия от взрослого, что необходимо учитывать при лечении. Многие лекарственные средства, безопасные для взрослых, могут представлять угрозу для здоровья ребенка. Именно поэтому назначением препаратов должен заниматься исключительно врач, так как самолечение может привести к тяжелым последствиям. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила врач, у детей лекарства усваиваются, распределяются и выводятся иначе, нежели у взрослых. Это требует особого подхода к дозировке, частоте приема и способу введения медикаментов.

Так, некоторые препараты действительно разрешены для применения у детей, но только в специальных формах и строго рассчитанных дозах. Однако Татаркина призвала ни в коем случае не пытаться самостоятельно определять их. Многие родители, избегая визита к врачу, ищут советы в интернете, но такая информация далеко не всегда оказывается достоверной, предупредила врач.

Специалист также отметила, что ряд лекарств имеет возрастные ограничения. Например, использование спреев для горла у детей младше трех лет может спровоцировать спазм дыхательных путей. Особую опасность представляет аспирин — его применение для снижения температуры у детей до 16 лет во время вирусных инфекций способно вызвать тяжелое поражение печени и головного мозга, предупредила педиатр.

Кроме того, врач объяснила, что антибиотики тетрациклинового ряда строго противопоказаны детям младше восьми лет, так как они нарушают формирование костной ткани, что может замедлить рост, а также негативно повлиять на состояние зубов, приводя к пожелтению эмали. Детям до 14 лет не стоит назначать аминогликозиды из-за риска серьезных нарушений слуха — эти препараты применяют лишь в крайних случаях, когда речь идет о спасении жизни, рассказала собеседница издания.

В заключение врач посоветовала родителям не прибегать к самолечению. Она напомнила, что назначение любых медикаментов, особенно детям, должно осуществляться только специалистом.

Лечебный дефект: какие болезни опасно лечить самостоятельно
Врачи рассказали, что не так с людьми, которые не обращаются за помощью к докторам

28 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что доля отечественных жизненно необходимых лекарств должна вырасти до 90%. Он отметил, что для обеспечения качественной медицинской помощи необходимо иметь эффективные лекарства, произведенные в России. Он считает, что основной задачей является сделать современные методы профилактики и лечения более доступными для населения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025