Врач назвала опасные для детей лекарства для взрослых

Детский организм имеет существенные отличия от взрослого, что необходимо учитывать при лечении. Многие лекарственные средства, безопасные для взрослых, могут представлять угрозу для здоровья ребенка. Именно поэтому назначением препаратов должен заниматься исключительно врач, так как самолечение может привести к тяжелым последствиям. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила врач, у детей лекарства усваиваются, распределяются и выводятся иначе, нежели у взрослых. Это требует особого подхода к дозировке, частоте приема и способу введения медикаментов.

Так, некоторые препараты действительно разрешены для применения у детей, но только в специальных формах и строго рассчитанных дозах. Однако Татаркина призвала ни в коем случае не пытаться самостоятельно определять их. Многие родители, избегая визита к врачу, ищут советы в интернете, но такая информация далеко не всегда оказывается достоверной, предупредила врач.

Специалист также отметила, что ряд лекарств имеет возрастные ограничения. Например, использование спреев для горла у детей младше трех лет может спровоцировать спазм дыхательных путей. Особую опасность представляет аспирин — его применение для снижения температуры у детей до 16 лет во время вирусных инфекций способно вызвать тяжелое поражение печени и головного мозга, предупредила педиатр.

Кроме того, врач объяснила, что антибиотики тетрациклинового ряда строго противопоказаны детям младше восьми лет, так как они нарушают формирование костной ткани, что может замедлить рост, а также негативно повлиять на состояние зубов, приводя к пожелтению эмали. Детям до 14 лет не стоит назначать аминогликозиды из-за риска серьезных нарушений слуха — эти препараты применяют лишь в крайних случаях, когда речь идет о спасении жизни, рассказала собеседница издания.

В заключение врач посоветовала родителям не прибегать к самолечению. Она напомнила, что назначение любых медикаментов, особенно детям, должно осуществляться только специалистом.

28 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что доля отечественных жизненно необходимых лекарств должна вырасти до 90%. Он отметил, что для обеспечения качественной медицинской помощи необходимо иметь эффективные лекарства, произведенные в России. Он считает, что основной задачей является сделать современные методы профилактики и лечения более доступными для населения.