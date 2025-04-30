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Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира

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Фото: ТАСС/Didier Lebrun
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Папа римский Франциск запомнится жителям России как выдающийся деятель и человек. Об этом 29 апреля сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

«В России всегда будут помнить покойного понтифика как выдающегося религиозного и государственного деятеля, известного своей многолетней деятельностью во благо мира», — заявил дипломат.

Небензя отметил, что Франциск искренне пытался разобраться в причинах начала конфликта на Украине, а также предлагал пути для его разрешения в мирном формате.

«Будучи выходцем из Латинской Америки, папа Франциск, как никто другой, понимал важность построения более справедливого многополярного мира и выстраивания международных отношений на основе взаимоуважения и равноправия», — указал он.

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Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Конклав для выбора нового папы римского соберется 7 мая. Принять участие в конклаве могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.

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