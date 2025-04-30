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Пациенты с фенилкетонурией указали на перебои со спецпитанием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пациенты с фенилкетонурией столкнулись с перебоями в выдаче аминокислотных смесей в восьми регионах, рассказали «Известиям» во Всероссийском обществе фенилкетонурии. Проблемы с их выдачей зафиксированы в Нижегородской, Челябинской, Вологодской, Самарской областях, а также в Москве, Башкирии, Чувашии и Красноярском крае.

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Так, в Башкирии врачи перестали выписывать аминокислотные смеси несовершеннолетним с фенилкетонурией еще осенью 2024 года, но сначала стали выдавать гораздо меньший объем, нежели ранее.

«Пациентам вместо 33 банок тогда стали выдавать только по 3–6 упаковок, а затем перестали. Затем пациентам в республике вновь стали выдавать питание, но это продлилось недолго: в марте 2025 года снова начались перебои», — рассказала «Известиям» председатель региональной общественной организации «Фенилкетонурия Башкортостан» Альмира Мурдашева.

Основной принцип лечения фенилкетонурии — строгая диета с исключением из рациона продуктов с высоким содержанием фенилаланина, напомнила заведующая медико-генетической консультацией Майкопской городской клинической больницы Зарема Сахтарьек.

«Таким пациентам нельзя есть в первую очередь мясо и рыбу, где больше всего этого вещества», — добавила она.

Невролог «Медлайн-Сервис» Валентин Денчик подчеркнул, что накопление фенилаланина у пациентов с фенилкетонурией может негативно отразиться на уровне IQ и привести к развитию умственной отсталости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кушать продано: пациентам с фенилкетонурией не выдают питание

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