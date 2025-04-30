В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня

Россия не видит того, чтобы Украина демонстрировала или подтверждала свой настрой на режим прекращения огня. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Нет никаких оснований говорить, что Украина готова каким-либо образом изменить свои действия «на земле». На сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем только шараханье в псевдомиротворческой риторике. Одними миротворческими заявлениями «сыт не будешь», мы не видим того, чтобы Украина как-то демонстрировала или подтверждала свой настрой на режим прекращения огня», — сказал он.

Он уточнил, что на сегодня у РФ с Украиной есть взаимодействие по тому, что касается обменов (на уровне военных), и есть диалог на уровне омбудсменов.

«Никаких других официальных контактов, которые говорили бы о начале диалога, преддиалога, консультаций или переговоров о переговорах нет. Есть только попытки американцев выступать в роли модераторов процесса, — отметил Родион Мирошник.

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