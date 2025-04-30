Ни в одном регионе России учителя не работают в среднем на одну ставку
Только в восьми российских регионах педагоги работают на 1,4 ставки и менее. Это следует из мониторинга профсоюза «Учитель» — он проводился на основе формы статистического наблюдения, данные которой ежегодно размещает Минпросвещения на своем сайте.
На заседании Совета законодателей РФ министр просвещения Сергей Кравцов 28 апреля заявил, что ведомство нормирует нагрузку на педагогов, чтобы в среднем она была 1,4 ставки, то есть 5–6 уроков.
Согласно мониторингу, на 1,23–1,4 ставки в стране работают в Ингушетии, Мордовии, Москве, Белгородской области и Чечне.
На 1,98–1,8 ставки педагоги работают еще в 15 регионах, больше всего в Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Омской и Кемеровской областях, Красноярском крае.
А с максимальной нагрузкой в стране работают учителя в Удмуртии — на 2,03 ставки.
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За одну доплату: учителя перерабатывают во всех регионах России