Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента
Культура
Актер Вдовиченков получил роль в фильме «Мужу привет» без проб
Мир
В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Мир
В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Общество
ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего рейха
Мир
Экс-президент Молдавии Додон указал на снижение интереса США к стране
Общество
Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Мир
Госдеп США одобрил продажу Польше 400 ракет класса «воздух – воздух» на $1,33 млрд

Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко на встрече 29 апреля отметил, что национальные символы могут отличаться, но самое главное — это общая история.

В рамках двусторонней встречи Лукашенко заявил, что в его стране на аналогичном «Бессмертному полку» мероприятии «Беларусь помнит» используется красно-зеленая лента в цветах национального флага, а не георгиевская, как в России. Также он добавил, что история у георгиевской ленты «неоднозначная».

В свою очередь, Путин отметил, что ничего не имеет против, чтобы каждое государство имело свои национальные символы, если у обеих стран общее будущее.

«Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее, оно у нас общее», — сказал он.

Победный жест: Путин и Лукашенко обсудили в Волгограде защиту исторической правды
А также договорились создать новый авиазавод и лабораторию по беспилотным системам

Ранее в этот день Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025