Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

Президент России Владимир Путин на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко на встрече 29 апреля отметил, что национальные символы могут отличаться, но самое главное — это общая история.

В рамках двусторонней встречи Лукашенко заявил, что в его стране на аналогичном «Бессмертному полку» мероприятии «Беларусь помнит» используется красно-зеленая лента в цветах национального флага, а не георгиевская, как в России. Также он добавил, что история у георгиевской ленты «неоднозначная».

В свою очередь, Путин отметил, что ничего не имеет против, чтобы каждое государство имело свои национальные символы, если у обеих стран общее будущее.

«Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее, оно у нас общее», — сказал он.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.